2 ilde HTŞ operasyonu: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2 ilde HTŞ operasyonu: 5 gözaltı

13.10.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:23
2 ilde HTŞ operasyonu: 5 gözaltı

SAMSUN merkezli 2 ilde, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

SAMSUN merkezli 2 ilde, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Samsun Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu HTŞ terör örgütü soruşturması kapsamında, Bafra ilçesi ve Denizli'nin Buldan ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 Suriye uyruklu, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özgü Namal Yasmin Erbil Türkan Şoray Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Kabak Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Ateş Türk Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 ilde HTŞ operasyonu: 5 gözaltı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 16:27:39. #1.14#
title