2 ilde HTŞ operasyonu: 5 gözaltı

SAMSUN merkezli 2 ilde, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

SAMSUN merkezli 2 ilde, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Samsun Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu HTŞ terör örgütü soruşturması kapsamında, Bafra ilçesi ve Denizli'nin Buldan ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 Suriye uyruklu, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN