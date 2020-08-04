2 hektar ormanlık alan yandı
Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
04.08.2020 17:28 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:32
Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Ahir Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter ve arazözlerle müdahale etti.
Alevler ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.
Yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA