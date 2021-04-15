2 haftalık süreç bayramı nasıl geçireceğimizi belirleyecek! Tam kapanma seçeneği de masada

İki hafta boyunca uygulanacak kısmi kapanma sonrası vaka sayıları istenilen düzeye gelmezse bayramda komple sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor. Şehirler arası seyahatin ise tamamen duracağı düşünülüyor.

Türkiye'de geçen 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti. Günlük vakaların 60 bini geçmesi üzerine kısmi kapanmaya gidildi. Ancak şimdi masada kritik Ramazan bayramı kararı var. Vakalar eğer istenilen seviyeye düşmezse bayramda tam kapanma gündemde...

İKİ HAFTALIK SÜREÇ TAKİP EDİLECEK

Kabine toplantısının ardından yeni koronavirüs yasaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta boyunca kısmi kapanma olacağını söyledi. Eğer vaka sayıları beklenilen seviyeye inmezse yeni kısıtlamaların gelebileceğini aktardı. Bunun ardından ne gibi yasakların uygulamaya konulabileceği merak konusu oldu.

KOMPLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANABİLİR

İki haftalık kısmi kapanma sürecinde durum daha da kötüye giderse bayramda komple sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor. Şehirler arası seyahatin ise tamamen duracağı düşünülüyor. Böylelikle akraba, eş dost ziyaretlerinin önüne geçilerek virüsün yayılımının yavaşlatılması hedefleniyor.

KISMİ KAPANMADA UYGULANAN TEDBİRLER