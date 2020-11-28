2 hafta önce kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren şarkıcı Mustafa Topaloğlu, yeniden hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şarkıcı kontrol amaçlı hastanede tutuluyor.

İki hafta önce Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı programın çekimlerde rahatsızlanan Mustafa Topaloğlu'nun kalp krizi geçirdiği ortaya çıkmıştı. 3 gün boyuncu Şişli'deki bir hastanede tedavi edilen Topaloğlu, önceki gün taburcu oldu.

SAĞLIĞI İYİ, BİLİNCİ AÇIK

Evinde dinlenmeye çekilen Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Topaloğlu'nun, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

TABURCU OLURKEN BİR KONUYA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Anjiyo olduktan sonra taburcu olan ve yürüyerek hastaneden çıkan Mustafa Topaloğlu gazetecilere, "Bu kalbimiz motor, bizi yaşatıyor en önemli organımız kalbe iyi bakmak lazım aynı zamanda kalp kırmamak gerek, kalp kırmayın" demişti.

Kaynak: Snob Magazin