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2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı

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2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı

3 Kasım'da 3. kez anne olan 39 yaşındaki oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından kızı Leyla'yı emzirdiği bir fotoğrafını paylaştı.

2009 yılında dünyaevine giren Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, 3 Kasım'da 3. bebeklerini kucağına aldı. İki erkek çocuğunun ardından Leyla adını verdiği bir kızı olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor.

"SÜT KOKACAK BURALAR"

Geçtiğimiz günlerde saatler süren normal doğum sürecinin fotoğraflarını paylaşan Bergüzar Korel, kızı ile ilk pozunu paylaştı. Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan oyuncu, kızını emzirdiği esnada çektirdiği fotoğrafı "Uzunca bir süre süt kokacak buralar" notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anları paylaştı

DOĞUM SONRASI YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bergüzar Korel, doğum yaptıktan sonra Instagram hesabından hastanede çekilen bir fotoğrafını paylaşarak şu notu yazmıştı: "Tam da gününde geldi Leyla. Benim her zamanki tezcanlığıma inat hem gelişi hem de zamanlamasıyla daha hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren bundan sonra her şeyin çok da benim kontrolümde olamayacağını göstererek sanki. Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim.

Biraz yorgun, biraz kaygılı, çokça şaşkın ve mutlu. Bin şükür Leyla'nın da benim de sağlığımız yerinde. Hepinizin iyi dilekleri, duaları, mesajları en önemlisi varlığınız için bin kez teşekkür ederim. Hepsi güç verdi bize. Teşekkür etmek istediğim çok insan var. Bu hafta biraz böyle geçecek şimdiden söyleyeyim."

2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anları paylaştı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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