TikTok'u sallayan Ukraynalı asker! 2 gün ara verdiği paylaşımlarına bu videoyla geri döndü: Hayattayım, hala savaşıyoruz
- Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine cepheye giden bir Ukrayna askeri kızına iyi olduğunu kanıtlamak için TikTok hesabı açtı. Kısa sürede çok sayıda takipçiye ulaşan asker 2 gündür TikTok hesabına video atmayınca takipçileri ve kızı tarafından merak edildi. Dans ettiği video ile sosyal medyaya dönen asker, "Hayattayım, hala savaşıyoruz" mesajını verdi.
Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaş durumu 7. gününe girerken, Ukrayna ordusu direnişine devam ediyor. Rus ordusu, Kiev ve Harkov başta olmak üzere pek çok şehri bombalarken cepheden de görüntüler gelmeye devam ediyor.
UKRAYNALI ASKER KIZI İÇİN TİKTOK HESABI AÇTI
Rus işgali üzerine cepheye giden bir Ukrayna askeri, kızına iyi olduğunu kanıtlamak için TikTok hesabına her gün video yüklemeye başladı. Kısa sürede takipçi sayısı yükselen Ukraynalı asker 2 gündür paylaşım yapmayınca, hem kızı hem de takipçileri tarafından merak edildi.
DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI
Hayatından endişe edilen Ukraynalı asker, yeni videoyla geri döndü. Yaptığı dans paylaşımı ile kızı ve takipçilerine iyi olduğunu aktarmaya çalışan Alex Hug isimli Ukrayna askeri, paylaşımına "Hayattayım, hala savaşıyoruz" notunu düştü.