2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu
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2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu

17.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:17
2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Sadık T'nin, dere kenarında ağaca asılı cansız bedeni bulundu. Jandarma, Sadık T'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Akyazı'ya bağlı Konuralp Mahallesi'nde oturan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Sadık T'nin, saat 11.00 sıralarında, Mudurnu Deresi kenarında iple ağaca asılı cesedi bulundu.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Sadık T.'nin cansız bedeni ağaçtan indirdi. Yapılan inceleme sonrası Sadık T.'nin cesedi, otopsi için Akyazı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. İntihar ihtimali üzerinde durulurken, Sadık T.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

2 GÜNDÜR ARANIYORDU

Öte yandan şahsın 2 gündür kayıp olduğu, yakınları tarafından arandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri KURU

Haber Yorumları (1)
AYLİN: Kimse durup dururken intihar etmez. Rabbim affetsin inşallah rahmetiyle karşılasın. Günahlarını bağışlasın her intihar eden kişi için duam bu çünkü o noktaya gelmek kolay değil.
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