2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu

Akyazı'ya bağlı Konuralp Mahallesi'nde oturan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Sadık T'nin, saat 11.00 sıralarında, Mudurnu Deresi kenarında iple ağaca asılı cesedi bulundu.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Sadık T.'nin cansız bedeni ağaçtan indirdi. Yapılan inceleme sonrası Sadık T.'nin cesedi, otopsi için Akyazı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. İntihar ihtimali üzerinde durulurken, Sadık T.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

2 GÜNDÜR ARANIYORDU

Öte yandan şahsın 2 gündür kayıp olduğu, yakınları tarafından arandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri KURU