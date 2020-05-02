2 gündür kayıp olarak aranırken, denizde taş dolu çantaya zincirlenmiş cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2 gündür kayıp olarak aranırken, denizde taş dolu çantaya zincirlenmiş cesedi bulundu

2 gündür kayıp olarak aranırken, denizde taş dolu çantaya zincirlenmiş cesedi bulundu
02.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:53

ORDU'un Ünye ilçesinde, 2 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Orhan Toprak'ın (32) denizde, taş dolu sırt çantasına zincirlenmiş cansız bedeni bulundu.

ORDU'un Ünye ilçesinde, 2 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Orhan Toprak'ın (32) denizde, taş dolu sırt çantasına zincirlenmiş cansız bedeni bulundu.

Ünye ilçesinde yaşayan Orhan Toprak, 2 gün önce kayboldu. Ailesi kayıp başvurusu yaptı.  Orhan Toprak her yerde aranırken bugün Burunucu Mahallesi Topyanı Mevkisi'ndeki vatandaşlar, denizde ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin bir el ve bir ayağının taş dolu sırt çantasına zincirli olduğu görüldü. Yapılan araştırmayla da cesedin Orhan Toprak'a ait olduğu saptandı.Toprak'ın cesedi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İçi taş dolu çanta ise olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelemeye alındı. Polisin soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı Haberler
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Haberler
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu
Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada
Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı
250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Tekel bayisinde yakalanıp yalana başvurdular: Yasak var diye burada kalıyoruz
Tekel bayisinde yakalanıp yalana başvurdular: Yasak var diye burada kalıyoruz
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kapıyı kırıp alabalık tesisine giren boz ayı, karnını doyururken kameralara yakalandı
Kapıyı kırıp alabalık tesisine giren boz ayı, karnını doyururken kameralara yakalandı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan kişi 10 metreden aşağı düştü
Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan kişi 10 metreden aşağı düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Seda Sayan Ajda Pekkan
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Su Mayıs Kadın Ramazan
Şu an buradasınız: 2 gündür kayıp olarak aranırken, denizde taş dolu çantaya zincirlenmiş cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 17:50:28. #1.14#
title