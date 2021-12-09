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2 gündür haber alınamayan arkadaşları ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan arkadaşları ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA'da arkadaşlarının 2 gündür haber alamadıkları Gürkan Hatem (40), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

ANTALYA'da arkadaşlarının 2 gündür haber alamadıkları Gürkan Hatem (40), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kültür Mahallesi 3850 sokak ile 3805 sokak kesişiminde yer alan 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Gürkan Hatem'den 2 gündür haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla, daire kapısını savcılık izniyle açan polis ekipleri, Hatem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Gürkan Hatem'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hatem'in evinin önüne gelen arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı.


2 gündür haber alınamayan arkadaşları ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan arkadaşları ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan arkadaşları ölü bulundu

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