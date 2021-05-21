Ailesiyle helalleşen alzheimer hastası adam kayıplara karıştı
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Ailesiyle helalleşen alzheimer hastası adam kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | 3. Sayfa

Ailesiyle helalleşen alzheimer hastası adam kayıplara karıştı 2 gündür haber alınamayan adam drone ile aranıyor Bolu'da dün akşam saatlerinde ailesiyle helalleştikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Murat Ulaş'ı arama çalışması başlatıldı.

Ailesiyle helalleşen alzheimer hastası adam kayıplara karıştı

2 gündür haber alınamayan adam drone ile aranıyor

BOLU - Bolu'da dün akşam saatlerinde ailesiyle helalleştikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Murat Ulaş'ı arama çalışması başlatıldı. Ormanlık alanda yapılan aramalarda drone ile de tarama yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yaşayan alzheimer hastası Murat Ulaş isimli vatandaş dün akşam saatlerinde kayınbiraderinin yaşadığı merkeze bağlı Gövem köyüne gitti. Bir süre akrabaları ile vakit geçiren Ulaş, ailesiyle helalleştikten sonra evden ayrıldı. Ulaş'ın eve geri dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri köy çevresinde gece saatlerine kadar arama yaptı.

Bölgeyi drone ile taradılar

Gece boyunca yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, sabah saatlerinde yeniden Ulaş'ın kaybolduğu köye geldi. Köyde ormanlık alanlarda ve mezarlıklarda arama yapan ekipler, yürüyerek ya da araçla ulaşılamayacak yerlerde drone ile anonslu tarama yaptı. 2 gündür haber alınamayan Murat Ulaş'ı arama çalışmaları devam ediyor.

"Daha önce de kaybolmuştu"

Gövem köyü Muhtarı Uğur Özcan, "Gün içinde Bolu merkezden kayınbiraderinin yanına gezmeye gelmişti. Kendisi 3-4 aydır alzheimer hastasıydı. Akşam saatlerinde çıktıktan sonra eve dönmedi. Biz gece saat 03.00'e kadar jandarma ve AFAD ekipleriyle aradık ama sonuca ulaşamadık. Ailesinden 1-2 kişi helalleştiğini söyledi. Şuan aramalar devam etmekte. Budan 3-4 yıl önce Bolu'daki evinden çıkıp gitmiş. 3 gün sonra Çıkınlar mahallesinde bulunmuş. 4-5 ay önce ailesiyle geçimsizliği olmuştu. Eşinden 2 ay ayrı kaldı. Daha sonra birleştiler. Eşiyle mahkemelik durumları olmuştu ama şuanda bir sorun yoktu" dedi.

Ailesiyle helalleşen alzheimer hastası adam kayıplara karıştı
Ailesiyle helalleşen alzheimer hastası adam kayıplara karıştı
Ailesiyle helalleşen alzheimer hastası adam kayıplara karıştı
Ailesiyle helalleşen alzheimer hastası adam kayıplara karıştı
Ailesiyle helalleşen alzheimer hastası adam kayıplara karıştı
Ailesiyle helalleşen alzheimer hastası adam kayıplara karıştı
Ailesiyle helalleşen alzheimer hastası adam kayıplara karıştı
Ailesiyle helalleşen alzheimer hastası adam kayıplara karıştı
Ailesiyle helalleşen alzheimer hastası adam kayıplara karıştı
Ailesiyle helalleşen alzheimer hastası adam kayıplara karıştı
Ailesiyle helalleşen alzheimer hastası adam kayıplara karıştı
Ailesiyle helalleşen alzheimer hastası adam kayıplara karıştı
Ailesiyle helalleşen alzheimer hastası adam kayıplara karıştı
Ailesiyle helalleşen alzheimer hastası adam kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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