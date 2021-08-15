2 gün önce aldığı otomobille gezinti kötü bitti: 2 yaralı
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2 gün önce aldığı otomobille gezinti kötü bitti: 2 yaralı

2 gün önce aldığı otomobille gezinti kötü bitti: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2 gün önce aldığı otomobil ile kız arkadaşını gezintiye çıkaran genç, kaza yaptı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2 gün önce aldığı otomobil ile kız arkadaşını gezintiye çıkaran genç, kaza yaptı. Kazada genç sürücü ve kız arkadaşı yalandı.

Kaza gece saatlerinde Derince Yavuz Sultan Mahallesi D-100 Ankara istikameti ile Marmara Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emirhan S., 2 gün önce satın aldığı 41 AES 086 plakalı Mazda marka otomobil ile kız arkadaşını gezintiye çıkardı. D-100 de seyir halindeyken Marmara Caddesi'ne dönüş yapmak istedi sırada viraja hızlı giren Emirhan S. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yaya geçidi tabelasına çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada sürücü Emirhan S. ve yanındaki kız arkadaşı Elif Sude D. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansa Derince Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

2 gün önce aldığı otomobille gezinti kötü bitti: 2 yaralı
2 gün önce aldığı otomobille gezinti kötü bitti: 2 yaralı
2 gün önce aldığı otomobille gezinti kötü bitti: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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