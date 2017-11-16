2.denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"Nın Ödülleri Verildi

DenizBank ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) işbirliğiyle düzenlenen "2. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın ödülleri Raffles Otel'de gerçekleşen törenle verildi.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar, Türk sinemasının en önemli sorununun sinema olduğunu söyledi.



Yaşar, senaryonun bir filmin kaderini değiştirebileceğini belirterek, "Film yapımı çok yüksek ve maliyetli bir iştir. Bu nedenle senaryo aşamasını çok önemseyip, riskleri azaltmak hayati bir gerekliliktir. Sinemamızda bu prensibin yeterince kavranmamış olması bir yığın yaratıcılık, sermaye hatta fikir ve hikaye kaybına yol açmaktadır." dedi.



Yarışmayı geliştirici, dönüştürücü, nitelik ve katkı sağlayacağı bir proje olarak gerçekleşmek istediklerinin altını çizen Yaşar, "Sinemaya senaryo doktorluğu desteğini ilk defa kurumsal olarak bu yarışma sayesinde yapıyoruz. Kazanan ilk 3 filme uluslararası sinema endüstrisinin önemli senaristlerinden doktorluk hizmeti veriyoruz." ifadelerini kullandı.



Yarışmaya 478 başvuru yapıldı



Yaşar, gelecek yıl yarışmaya farklı bölümler ekleneceğini de aktararak, şunları anlattı:



"Yine sinemayla ilgili güzel sanatlar fakültesi öğrencilerine yönelik 'İlk Afişim' yarışması da yapılacak. Bu yıl aynı zamanda bu yarışma nedeniyle davet ettiğimiz konuklar senaryo üzerine panel yaparak, deneyimlerini, fikir ve tezlerini bizlerle paylaşmışlardı. Gelecek yıl bunu yerli ve yabancı uzmanlarla, akademisyen ve sanatçıların katılacağı istatistiklere, kitaplara, sonuç raporlarına kaynak olacak, yol açacak 3 günlük bir sempozyum olarak düşünüyoruz."



DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise yarışmaya 478 başvurunun yapıldığını aktararak, "Bu yarışmaları daha çok duyurmalı, insanları daha çok bilgilendirmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü yaşadığımız coğrafya aslında içinden hikaye fışkıran bir coğrafya." diye konuştu.



Ateş, sinema sektörüne daha çok yatırımların yapılması gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesi, Onuncu Yıl Nutkunun esas ana fikrini oluşturan o medeniyetler düzeyine yükselmek hiçbir şeyle olmaz öncelikle sanatla olur. Sanayi ve tarım arkadan gelir. Sanatla önce barışık olmak kanaatimce çok önemli. Bu ayrıca bir demokratikleşme, tahammül karşındakini dinleyebilmek diye bir husus olarak düşünüyorum."



Genç yönetmenleri gelecekte yeni üretimler yapmaları yönünde teşvik etmeyi ve yeni yönetmenlere dikkat çekmeyi amaçlayan yarışmanın "İlk Film" kategorisinde ödülü "Kaygı" isimli filmiyle Ceylan Özgün Özçelik aldı.



Yarışma kapsamında "İlk Senaryo Ödülü" kategorisinde ise birincilik "Kars'ı Unutma" projesi ile Yakup Uygur'a, ikinci "Daire" eseri ile İsmail Doğan'a,üçüncülük Zehra Ceylan'a verildi.



Sunuculuğunu Damla Sönmez'in üstlendiği ödül törenine aralarında Birol Güven, Mehmet Aslantuğ, Mert Fırat, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay ve Menderes Samancılar'ın bulunduğu sinema dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.



Program kapsamında ayrıca caz müzisyeni İlham Gencer konser verdi ve Onur Tükel'in yönetmenliğini üstlendiği "Saçını Başını Yolarım" adlı film izlenime sunuldu.