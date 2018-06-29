2 Çocuk Sahibi Çiftin Beşizleri Oldu

GAZİANTEP'te, 6 ve 3 yaşlarında iki çocuğu olan Sibel- İbrahim Esen çiftinin 1'i kız 4'ü erkek, beşizleri dünyaya geldi.

Sibel Esen (25) ile şu an işsiz olan İbrahim Esen, 7 yıl önce evlendi. Selda (6) ve Hüseyin (3) ismini verdikleri çocukları bulunan Esen çiftinin, 28 haftalıkken erken doğumla dünyaya gelen 1'i kız 4'ü erkek beşiz çocukları oldu. Gaziantep Üniversitesi'nde 7 aylık ve ortalama 1 kilo ağırlığında, sezaryenle doğan bebeklerden kız olana, doğuma giren Dr. Aslıhan Abbasoğlu'nun ismi verildi. Erkek bebeklere ise 'Ahmet', 'Berat', 'Mesut' ve 'Selim' isimleri koyuldu. Hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde, solunum cihazına bağlanan bebeklerle yakından ilgilenen Dr. Abbasoğlu, "Bebeklerimiz 28 haftalıkken sezaryenle doğdu. Şu anda 36 haftalık oldular. Anne karnında geçirmeleri gereken süreci kuvözlerimizde geçirdiler. Sağlık durumları iyi. Hepsi 2 kiloya yaklaştılar. Bebeklerimizi taburcu etmeye hazırlıyoruz. Annesi doğuma giderken çok heyecanlıydı. Ben yanındayken bana adımı sordu, doğarsa ismimi koyacağını söyledi. Kıza benim ismimi koydular" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise beşizler için imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Şanlıurfalı ailemizin 2 çocuğundan sonra beşizleri oldu. 28'inci haftada sezaryenle doğdular. Bebeklerin en küçüğü 800 gram, en büyüğü 1020 gram olarak doğdu. 5 bebeğimizde büyük bir mutlulukla dünyaya geldi. Aslıhan hocamız gecesini gündüzüne katarak bebeklerin başında bekledi. Bebeklerimizin 1'i kız 4'ü erkek. 2 ayın sonunda normal doğum ağırlıklarına ulaştılar. Hayatı riskleri kalmadı. Bebeklerimizi sağlıkla büyütüyoruz" diye konuştu.

Selda ve Hüseyin'den sonra dünyaya gelen beşizlere çok sevindiklerini belirten İbrahim Esen, "Hamilelik haberini aldığımda çok sevinmiştim. Şimdi doğdular, çok mutluyuz. Şu anda çalışmıyorum ve çocuklarımla ilgileniyorum. Daha önce tarımla uğraşıyordum. Elimden tutan olursa düzenli bir işe girmek istiyorum" dedi.

Beşizlerin annesi Sibel Esen ise 7 aylık sürecin güzel geçtiğini dile getirerek, "Beşiz bebekler Rabb'imin kısmeti, bize nasip oldu. Toplamda 7 çocuğumuz oldu" diye konuştu.

- Gaziantep