2 çocuk babası, zeytin bahçesinde kendisini astı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde İsmet G. (44), kendisini zeytin bahçesindeki ağaca asarak yaşamına son verdi.

Pazarcı 2 çocuk babası İsmet G.'ye ulaşamayan amcasının oğlu Tekin G., her zaman gittikleri Ocaklı Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alana gitti. İsmet G.'yi ağaca asılı hareketsiz halde bulan Tekin G., durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde İsmet G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri ve Nazilli Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İsmet G.'nin cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat GÜRKAN