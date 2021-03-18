2 çocuk annesi Rus kadının dövme ve piercingleri olduğu için anneliğe uygun olmadığına karar verildi
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2 çocuk annesi Rus kadının dövme ve piercingleri olduğu için anneliğe uygun olmadığına karar verildi

18.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:56
2 çocuk annesi Rus kadının dövme ve piercingleri olduğu için anneliğe uygun olmadığına karar verildi

Rusya'da 33 yaşındaki kadının piercing ve dövmeleri olduğu gerekçesiyle anneliğe uygun olmadığına karar verildi. Eski eşi tarafından açılan velayet davasını kaybeden kadın, "Aylardır çocuklarımı göremiyorum. Karar oldukça absürt" ifadelerinde bulundu.

33 yaşındaki Nina Tseretilova'nın eski eşi, çocuklarının velayetini kadının piercingleri ve dövmeleri olduğu için aldı. Eski eşin velayet mücadelesi kapsamında Rusya'nın güneyindeki Dağıstan Cumhuriyeti'nde bulunan mahkemeye sunduğu Instagram gönderileri, hükmün delili olarak sayıldı.

2 çocuk annesi Rus kadının dövme ve piercingleri olduğu için anneliğe uygun olmadığına karar verildi

KIZINI VE OĞLUNU AYLARDIR GÖRMÜYOR

Independent Türkçe'nin The Moscow Times'tan aktardığı habere göre, Instagram'da kararı absürt diye niteleyen Tseretilova, temyiz mahkemesine başvurdu. Tseretilova, "Bölgenin zihinsel tuhaflıklarının hesaba katılması gerek, özellikle de hikaye paylaşmamam veya kendi fikirlerimi ifade etmemem ve sessiz kalarak zayıf kadını oynamam yönündekiler" diye yazdı. 33 yaşındaki kadının kızıyla iki oğlunu üç aydan uzun süredir görmediği aktarıldı.

2 çocuk annesi Rus kadının dövme ve piercingleri olduğu için anneliğe uygun olmadığına karar verildi

"VÜCUDUNDA KELİMELERİN BULUNDUĞU DÖVMELER VAR"

Mahkeme kararında ise şu ifadeler yer aldı:

"Mahkemeye sunulan fotoğraflar ve videolardan anlaşılıyor ki N. Sh. Tseretilova birden fazla çocuğu olan bir annenin davranışlarına dair norm ve kurallara uymayan bir yaşam tarzı sürmektedir. Vücudunda kelimelerin bulunduğu dövmeler vardır."

2 çocuk annesi Rus kadının dövme ve piercingleri olduğu için anneliğe uygun olmadığına karar verildi

GECE KULÜPLERİNE GİTTİĞİ İDDİASI

Tseretilova'nın eski eşi sosyal medyada velayet mücadelesini, eski partnerinin ihmalkar bir anne olması ve iddiaya göre gece kulüplerine gitmesi nedeniyle kazandığını öne sürdü.

Dağıstan bölgesinde yetkililer kadın haklarını çiğnemek ve insan hakları gruplarının faaliyetlerini engellemekle suçlanıyor.

Haber Yorumları (1)
MACİT: Yapamasın zaten böyle insanların ortaya çıkaramadığı bastırılmış hisleri çocuklarında ortaya çıkıyor o çocuklarda o iğrenç öğretilerle dünyayı dahada kirletiyor belkide masumların başını yakıyor
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