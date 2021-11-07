2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu
2 çocuk annesi Krystina'nın sosyal medya hesabından yaptığı itiraflar güne damga vurdu. Krystina, kocasını aldatmadan duramadığını ve bu konuda onu ikna ettiğini söyledi. Krystina, ilişkilerinin artık daha sağlıklı olduğunu savunuyor.
Sosyal medya platformu TikTok'ta birbirinden ilginç hikayeler ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Kristina isimli kadının paylaştığı video ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Krystina, kocası Mark'ı aldatmadan duramadığını ve çok sayıda kişiyle ilişkiye girdiğini itiraf etti.
Kendisini ilk zamanlarda suçlu hissettiğini belirten Kristina, "Evet ilk zamanlarda suçluluk duyuyordum ancak şu anda ilişkimizin daha iyi olduğunu düşünüyorum ve kendimi güçlü hissediyorum. Çünkü isteklerimi rahatça yerine getirebiliyorum" dedi.
Başka erkeklerle ilişki yaşamak istediğini ilk olarak 3 yıl önce kocasına söylediğini anlatan Kristina, "Bu isteğimi açtığımda kocam soğuk davrandı. Ben de ona 'Evli kalmak istiyorum ancak başka erkeklerle de olmak istiyorum' dedim. Zamanla bu duruma ikna oldu" ifadelerini kullandı.
Kristina isimli kadının anlattıkları sosyal medyada çok konuşuldu. Kullanıcılar, kadının anlattıklarının ilişkide sadakatsizlik olduğunu savunarak, yaptığının yanlış olduğu yönünde görüş beyan etti. Kötü yorumlar, sosyal medyada da kalmadı. İkilinin aileleri ve arkadaşları da çifte tepki gösterdi.
Kristina, gösterdikleri tepki nedeniyle 25 yıllık arkadaşlarıyla ilişkilerini noktaladıklarını ifade etti.