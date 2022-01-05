2 çocuğun köpek saldırısında yaralandığı mahallede 'çiğ et' tartışması

ALTINDAĞ, ANKARA (DHA) - ANKARA'da iki gün arayla Ramazan Aslan (10) ve Emine Topbaşı'nın (7) sokak köpeklerinin saldırısında yaralandığı mahallede vatandaşlar, sokak köpeklerini çiğ et vererek beslediği iddia edilen hayvansever Serap P. ile belediyeye tepki gösterdi.

Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde iki gün arayla Ramazan Aslan ve Emine Topbaşı, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı. Mahalleli, çocukların saldırıya uğradığı bölgede oturan ve sokak köpeklerini çiğ et ve kemik vererek beslediği belirtilen Serap P. ile belediyeye tepki gösterdi. Mahallede toplanan vatandaşları gören Serap P. de dışarıya çıkınca tartışma yaşandı.

Altındağ Belediyesi yetkilileri ise sokak köpeklerinin tüm belediyelerin sorunu olduğunu, şikayet olması durumunda gerekli çalışmanın yapıldığını belirtti.