2 buçuk kilogram altın ile Xbox kontrolcüsü üretildi | Kontrolcünün fiyatı 650 bin TL değerinde!
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2 buçuk kilogram altın ile Xbox kontrolcüsü üretildi | Kontrolcünün fiyatı 650 bin TL değerinde!

11.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:35
2 buçuk kilogram altın ile Xbox kontrolcüsü üretildi | Kontrolcünün fiyatı 650 bin TL değerinde!

Linus Tech Tips adlı bir YouTube içerik üreticisi 18 ayar altınla bir Xbox Series X kontrolcüsünün dış kısımlarını kapladı. Altın kolay bükülebildiği için de daha sağlam olmasını sağlayacak bir alışım da yapıldı.

Daha önce altın kaplama konsollar ve aksesuarlar görmüştük. Rusya'da bulunan Caviar 20 kg'lık saf altında bir PlayStation 5 kaplamıştı. Ayrıca şirket kontrolcüyü de kaplayarak satışa sunmuştu. Bu sefer ise YouTube içerik üreticisi Linus Tech Tips, altınla kontrolcünün dış kısımlarını üretti. Altının kolay bükülebilmesi sebebiyle daha sağlam bir alışım yapıldı ve bu sayede kontrolcü kolayca bükülemeyecek hale getirildi. Alaşımım içinde %76,5 bakır, %11,5 gümüş ve %12 çinko bulunuyor.

2 buçuk kilogram altın ile Xbox kontrolcüsü üretildi | Kontrolcünün fiyatı 650 bin TL değerinde!

XBOX KONTROLCÜSÜNÜN DEĞERİ 650 BİN TL!

2 buçuk kilogram bir kontrolcüden söz ediliyor, kontrolcüde kullanılan 18 ayar altının değeri 87,500 dolar olduğu düşünülürse, kur farkını göze alarak bu fiyatın TL cinsinden 657 bin TL'ye tekabül ettiğini söylebiliriz. Ayrıca kontrolcünün üretim aşamasıyla ilgili YouTube'da iki adet video da yayınlandı. Yapım aşamasını izlemek isteyenler youtube.com/linustechtips kanalından bu iki videoya ulaşabilir.

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