2 bin rakımda besicilerin zorlu yaşam mücadelesi - Haberler
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2 bin rakımda besicilerin zorlu yaşam mücadelesi

2 bin rakımda besicilerin zorlu yaşam mücadelesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kahramanmaraş'ta kesintisiz yağan kar, bölgede besicilik yapan vatandaşları zor durumda bıraktı.

Kahramanmaraş'ta kesintisiz yağan Kar, bölgede besicilik yapan vatandaşları zor durumda bıraktı.

Göksun ilçesine bağlı 2 bin rakımındaki Ericek Müdürler bölgesinde, ağır kış şartlarının etkisinde hayvanlarını otlatmaya çalışan besiciler yaşam mücadelesi veriyor.

Çok zor şartlar altında hayvancılık yaptığını söyleyen Koca Gürbüz, "Burası en yüksek yerleşim yerlerinden. Ortalama rakım 2 bin olan Müdürler de bir kaç gün dek bu yana kesintisiz yağan kar yer yer 1 metre ile 2 metreye ulaştı. Buraya 26 Ekim'de kar burayı esareti altına alır. Hayvanların otlarını etik ile iz yaptığımız evlerimizin yanına alıyoruz. Burada zor şartlarda hayvancılık yapıyoruz. Zaman zaman suların buz tuttuğu günlerde karı eriterek hayvanların susuzluklarını gideriyoruz. Daha önce birçok canımızı kaybettiğimiz yerde yaşam mücadelesi veriyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

2 bin rakımda besicilerin zorlu yaşam mücadelesi

2 bin rakımda besicilerin zorlu yaşam mücadelesi

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