SİVAS (İHA) - 2 bin 552 metre yükseklikteki Yıldız Dağı'na tırmandılar

SİVAS - Sivas'ta bir grup dağcı, saatler süren yürüyüşün ardından 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin zirvesine tırmandı.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, düzenlenen sosyal etkinliklerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Her yıl profesyonel dağcıların uğrak mekanı olan Yıldızdağı, Gezengözler Doğa Koruma, Dağcılık ve Spor Kulübünden oluşan 10 kişilik ekibi ağırladı. Ekip, saatler süren yürüyüşün ardından 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin zirvesine çıktı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından 2 Bin 552 rakımlı zirveye ulaşan dağcılar, zirvede Türk Bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.