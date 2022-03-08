2 bin 300 metre yükseklikte Kadınlar Gününü kutladılar - Haberler

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2 bin 300 metre yükseklikte Kadınlar Gününü kutladılar

İhlas Haber Ajansı - Sinan Atan - Güncel
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2 bin 300 metre yükseklikte Kadınlar Gününü kutladılarBİNGÖL Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde paraşütçüler, 2 bin 300 metre yükseklikte 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

2 bin 300 metre yükseklikte Kadınlar Gününü kutladılar

BİNGÖL Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde paraşütçüler, 2 bin 300 metre yükseklikte 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Bingöl'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda bir farkındalık çalışması yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Hesarek Kayak Merkezi semalarında Kadınlar Gününü kutladı. İl Müdürlüğü koordinesinde havalanan paraşütçüler, 2 bin 300 metre yükseklikte pankart açarak farkındalık amaçlı Kadınlar Gününü kutladı.

O anlar ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Sinan Atan - Güncel

Bingöl, Mart, Güncel, Haberler

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