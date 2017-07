2. Berlin Türk Tiyatro Festivali Başlıyor

Berlin'de 2. Türk Tiyatro Festivali başladı. Theater 28'in (Tiyatro 28) gerçekleştirdiği festival, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.



Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu ve Berlin Kültür Müşavirliği'nin himayesinde gerçekleştirilen festival çerçevesinde, aralarında ödüllü oyunların ve çocuk oyunlarının da olduğu, toplam altı oyun sahne alacak. 2. Berlin Türk Tiyatro Festivali, Nikolay Gogol'un Rus edebiyatı klasiklerinden tiyatroya uyarlanan öyküsü Palto'nun sahnelenmesiyle başlayacak.



Tiyatro 28'in ev sahipliğinde düzenlenen ve 9 Temmuz tarihine kadar devam edecek festival kapsamında, Müfit Can Saçıntı'nın "Lafını Esirgemeyenler" adlı tek kişilik oyunu, Boris Vlan'ın uzun süre kapalı gişe oynayan "İmparatorluk Kuranlar" oyunu, Rike Reiniger tarafından kaleme alınan ve ırkçılık sorunu hakkındaki "Ruki" adlı oyun, Mizah ustası Muzaffer İzgü'nün yazdığı "Sınır" adlı oyun ve "Grossstadt Maerchen" (Büyükşehir Masalları) isimli Almanca çocuk oyunu Berlinli tiyatroseverler için sahnelenecek.



"Festivali Büyütmek İstiyoruz"



Tiyatro 28'de gerçekleştirilen basın toplantısına katılan Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Türkçe tiyatroyu önemsediklerini ve Türk tiyatrosunun, bu tiyatro festivalinin Almanya'da kültürel hayata katkı sunacağını söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Hüseyin Gazi Coşan da festivali ileriki senelerde bakanlıklarının da katkılarıyla daha da büyütmek istediklerini söyledi. Berlin'in dünyanın önemli kültür şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Coşan, barındırdığı 300 bine yakın Türk nüfusuyla Berlin'in daha çok Türk tiyatroyu ve tiyatro takipçisini hak ettiğini belirterek, bütün Berlinli yurttaşları bu festivale katılmaya davet etti.



Tiyatro oyuncusu Kadri Özcan ise, oyuncunun tek işinin oyun oynamak olmadığını, oyuncunun görevleri arasında, Türk dilini geliştirmek, dile katkıda bulunmak, vatandaşlara dilimizi doğru anlatabilmek olduğunu söylerken, Almanya'daki soydaşlarla birlikte Türkçe'yi paylaşmanın çok önemli olduğuna da vurgu yaptı.



Atölye çalışmaları gerçekleştirilecek



Ayrıca festival süresince kurulacak oyunculuk atölyelerinde, Murat Şeker, İbrahim Altıok, Reha Özcan ve Ayşe Lebriz Berkem gibi usta oyuncu ve yönetmenler öncülüğünde genç oyuncular için kamera teknikleri, oyunculuk eğitimi, vücut dilini kullanma, kamera önü oyunculuğu, tiyatroda doğaçlama gibi atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.



Görüntü Dökümü:



-Basın toplantısından görüntüler



-Röp. 1 : Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik



-Röp. 2 : Tiyatro 28'in müdürü Ufuk Güldü - Berlin