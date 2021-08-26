2. Bergama Tiyatro Festivali'nin açılış töreni yapıldı

2. Bergama Tiyatro Festivali ile Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV) tarafından hazırlanan "Geçmişten Günümüze Bergama Kermesi Tiyatro ve Bergama Fotoğraf Sergisi" açılışları gerçekleştirildi.