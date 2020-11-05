2 ayağından yaralanan köpek İstanbul'a tedaviye gönderildi
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2 ayağından yaralanan köpek İstanbul'a tedaviye gönderildi

05.11.2020 19:28 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:33

Kütahya'nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan bir köpek, İstanbul'dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlileri tarafından tedavi için İstanbul'a götürüldü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan bir köpek, İstanbul'dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlileri tarafından tedavi için İstanbul'a götürüldü.

Yaralı köpek önce Emet Belediyesi hayvan bakım noktasına getirildi. Burada görevliler tarafından hemen tedavisine başlanılan yaralı köpek, belediye tarafından hazırlanan özel izin belgesi ile İstanbul'a gönderildi. Barınakta bulunan köpeklerin bakımlarının özel olarak belediye tarafından yapıldığı ve birçoğunun, SOHAYKO derneği tarafından tedavisi yapılarak tekrar Emet'e getirilen köpekler olduğu bildirildi.

Yaralı köpeğin Emet ilçesi Günlüce köyünden geldiğini belirten Emetli hayvansever vatandaş Elif Yıldız Nasuhoğu, "Trafik kazasında 1 tane köpeğimiz yaralandı. Emet Belediye ekiplerimiz yaralı hayvanımızı, İstanbul Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlilerine teslim ettiler" dedi.

İhbarı alır almaz yola çıktıklarını belirten SOHAYKO derneği görevlisi Taner Yılmaz, "İhbar üzerine 6 saatte Emet ilçemize geldik. Hiç mola vermeden hemen yola çıkıyoruz. Köpeğimizin tedavisini yapacağız. Dernek Başkanımız Yasin Yılmaz'a yaralı köpeğimizi tedavisi için hemen teslim edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

2 ayağından yaralanan köpek İstanbul'a tedaviye gönderildi
2 ayağından yaralanan köpek İstanbul'a tedaviye gönderildi
2 ayağından yaralanan köpek İstanbul'a tedaviye gönderildi
2 ayağından yaralanan köpek İstanbul'a tedaviye gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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