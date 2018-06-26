2 Ay Önce Dünya Evine Giren Siren Ertan'dan Bebek Müjdesi

Sabah yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde 47 yaşındaki sosyetik güzel Siren Ertan'ın 6 aylık hamile olduğunu duyurdu.

"2 AYLIK GELİN 6 HAFTALIK HAMİLE"

Bülent Cankurt, Siren Ertan'ın bebek müjdesini şu sözlerle duyurdu: ''28 Nisan'da Bodrum'da Ersin Kayalar ile evlenip üçüncü kez gelin olan Siren Ertan Kayalar ile ilgili müjdeli bir haberim var! İki ay önce gelin olan Siren Hanım, altı haftalık hamile. Evet, yanlış okumadınız... İlk eşi Ercan Canmutlu ile 14 ay evli kalan, 14 Şubat 2006'da Rotterdam'da evlendiği ikinci eşi Gökhan Çarmıklı'dan da 13 Ekim 2015'te boşanan Siren Hanım, bir sohbetimizde "Artık evlenmem. Ancak anne olmaya karar verirsem bir kez daha nikah masasına otururum" demişti. Bu yüzden çok yakında çiftten bebek müjdesi bekliyordum. Beklediğim müjde önceki gün geldi. Çifte yakın bir kaynaktan Siren Hanım'ın hamile olduğunu öğrendim.