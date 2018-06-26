2 Ay Önce Dünya Evine Giren Siren Ertan'dan Bebek Müjdesi
Nisan ayında iş adamı Ersin Kayalar ile dünya evine giren 47 yaşındaki sosyetik güzel Siren Ertan, tüp bebek tedavisiyle hamile kaldı.
Sabah yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde 47 yaşındaki sosyetik güzel Siren Ertan'ın 6 aylık hamile olduğunu duyurdu.
"2 AYLIK GELİN 6 HAFTALIK HAMİLE"
Bülent Cankurt, Siren Ertan'ın bebek müjdesini şu sözlerle duyurdu: ''28 Nisan'da Bodrum'da Ersin Kayalar ile evlenip üçüncü kez gelin olan Siren Ertan Kayalar ile ilgili müjdeli bir haberim var! İki ay önce gelin olan Siren Hanım, altı haftalık hamile. Evet, yanlış okumadınız... İlk eşi Ercan Canmutlu ile 14 ay evli kalan, 14 Şubat 2006'da Rotterdam'da evlendiği ikinci eşi Gökhan Çarmıklı'dan da 13 Ekim 2015'te boşanan Siren Hanım, bir sohbetimizde "Artık evlenmem. Ancak anne olmaya karar verirsem bir kez daha nikah masasına otururum" demişti. Bu yüzden çok yakında çiftten bebek müjdesi bekliyordum. Beklediğim müjde önceki gün geldi. Çifte yakın bir kaynaktan Siren Hanım'ın hamile olduğunu öğrendim.
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ÇEYREĞİ ALIR GELİRİZ. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah ım çok mutluyum aylardır beklediğim haber geldi çıldırıyorum şuan tabi yerse bize ne yani hamileyse çokta fi fiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Hamile kalmasa evlilik yok yani.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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çocuğu ile arasında 48 yaş fark olacak, çocuk 20 yaşında anne 68 yaşında olacak yaşarsalar?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır