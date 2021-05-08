2 ay önce babasını kaybeden Pelin Öztekin, paylaşımıyla yürek yaktı: Bir daha baba diyemeyeceğim
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2 ay önce babasını kaybeden Pelin Öztekin, paylaşımıyla yürek yaktı: Bir daha baba diyemeyeceğim

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2 ay önce babası Rasim Öztekin'in kalp krizi sonucu kaybeden oyuncu Pelin Öztekin, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Babasıyla olan fotoğrafını paylaşan Öztekin, "Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş" ifadelerini kullandı.

Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin, kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 8 Mart'ta hayata gözlerini yumdu. Ani ölümüyle başta ailesi olmak üzere herkesi yasa boğan sanatçının oyuncu kızı Rasim Öztekin ise sosyal medya hesabından babasına özlemini dile getirdi.

"TOPARLAMAYA ÇALIŞTIKÇA TUTTUĞUM HER ŞEY PARAMPARÇA"

2 ay önce kaybettiği babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Pelin Öztekin, şu ifadeleri kullandı: "Eskiden sevdiğim 8 artık uğursuz. Her ayın 8'i çıkmaz sokak gibi ve sensizlik hala tam anlamını bulup da dile getiremediğim lanet bir çaresizlik. Bıraktığından daha dağınık buralar ve ben toparlamaya çalıştıkça tuttuğum, tutunduğum her şey paramparça! Alışacaksın diyorlar ama hiç sormuyorlar baba, ben alışmak istiyor muyum?"

2 ay önce babasını kaybeden Pelin Öztekin, paylaşımıyla yürek yaktı: Bir daha baba diyemeyeceğim

"BİR DAHA BABA DİYEMEYECEĞİMİ BİLMEK ÇOK ZORMUŞ"

"Ne zormuş yaşadığım sensizliği anlatamamak, ne zormuş beklediğim telefonun hiç çalmaması, ne zormuş güçlü durmaya çalışmak, ne zormuş başımı dayadığım o omuzuna bir daha sığınamamak. Zormuş işte, bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş!"

2 ay önce babasını kaybeden Pelin Öztekin, paylaşımıyla yürek yaktı: Bir daha baba diyemeyeceğim
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Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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