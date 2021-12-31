2.5 yılda 35 vadettiği eseri ilçeye kazandırdı

Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, göreve geldiği 2.5 yıl içerisinde vad ettiği 35 eseri ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Başkan Eyyüp Mehmet Emre, son 2.5 yıl içerisinde Besni'ye 35 eser kazandırdıklarını belirterek yeni yıldada aynı çaba ve gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını dile getiren Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, "Allah'ın izni ile yeni yılda da birbirinden güzel eserleri ilçemize kavuşturacağız. Geride bırakmış olduğumuz 2,5 yıllık görev süremizde vadettiğimiz projelerimizden şuan 35 eseri ilçemize kazandırmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah, bu yeni yılda, yeni projelerimizle ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve daha yaşanabilir bir Besni oluşturmak gayreti ile var gücümüzle çalışacağız. Eğitim alanında okullarımıza yapmış olduğumuz destekler, ilçemize kazandırdığımız kütüphaneler ve kreşlerle, sosyal sorumluluk projelerimizle hemşerilerimize yapmış olduğumuz yardımlar ve AŞ evimizle, istihdam alanında açmış olduğumuz halı ve tekstil atölyelerimizle ilçemizdeki gençlerimize ve ev hanımlarına iş olanaklarımızla, çevre düzenlemesi ve park çalışmalarımızla daha yaşanabilir bir şehir oluşturma anlayışımızla 2,5 yıldır ilk günkü aşkla ve zevkle çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki halka hizmet, hakka hizmettir. Bu inanç ve gayretle yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izni ile önümüzdeki yıllarda da ilçemiz için yeni projeler üreteceğiz ve hemşerilerimize 7 gün 24 saat hizmet edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılda İslam coğrafyasındaki acıların, katliamların, zulümlerin son bulmasını diliyor ve dünya üzerindeki hastalıkların, doğal afetlerin, savaşların son bulmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Yeni Yılın ülkemize, milletimize, ilçemize ve tüm İslam alemine birlik, beraberlik ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, sevdiklerinizle sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmeniz duasıyla tüm hemşerilerimizin yeni yılını tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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