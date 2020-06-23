2,5 yıl önce öldürülen Feray Şahin, 26. yaş gününde mezarı başında anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2,5 yıl önce öldürülen Feray Şahin, 26. yaş gününde mezarı başında anıldı

- 2,5 yıl önce öldürülen Feray Şahin, 26. yaş gününde mezarı başında anıldı Acılı baba Bekir Şahin: "2.

23.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:36

- 2,5 yıl önce öldürülen Feray Şahin, 26. yaş gününde mezarı başında anıldı

Acılı baba Bekir Şahin:

"2.5 yıldır adalet arıyoruz, Yargıtay sesimizi duysun"

GAZİANTEP - Mersin'de, 2,5 yıl önce 23 yaşındayken evinde bir polis memuru tarafından ateş edilerek öldürüldüğü iddia edilen üniversite öğrencisi Feray Şahin'in ailesi, kızlarının 26. yaş gününde mezarını ziyaret etti. Kızlarının doğum günü için mezarına geldiklerini söyleyen acılı baba Bekir Şahin, "2.5 yıldır adalet arıyoruz, Yargıtay sesimizi duysun" dedi.

Mersin'de, 23 yaşındayken kaldığı evde öldürülen Mersin Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Feray Şahin'in babası Bekir Şahin ve annesi Aysel Şahin, kızlarının 26. yaş gününde mezarı başında gözyaşı döktü. Kızları Feray Şahin'in, Gaziantep Asri Mezarlık'ta bulunan mezarına gelen acılı anne ve baba, kızlarının yaşaması halinde 26 yaşına gireceğini söyleyerek göz yaşlarına hakim olamadı. Acılı aile, dualar ederek kızlarının katil zanlısı ine hak ettiği cezanın verilmesini istedi.

"Bu acının tarifi yok, adalet istiyoruz"

Kızının yaşaması halinde bugün 26 yaşında olacağını söyleyen acılı baba Bekir Şahin, "Kızım bugün yaşasaydı 26 yaşında olacaktı ama kızımı şuan kara toprakta. Bu acının, bu hissin tarifi yok. Kızımız 2.5 yıl önce hiç tanımadığımız bir insan tarafından öldürüldü. Ama kızımızın katili 5 yıl 3 ay ceza aldıktan sonra sokağa bırakıldı ve 1 yıldır hiçbir şey olmamış gibi sokakta geziyor. Benim kızım ise burada kara toprakta yatıyor. Bunun neresi adalet. Dava ile ilgili Yargıtay'a itirazımızı da yaptık ve yaklaşık 15 aydır bu itirazımız bekliyor. Biz 15 aydır Yargıtay'dan cevap bekliyoruz. Biz, 2.5 yıldır adalet arıyoruz. Yargıtay sesimizi duysun" dedi.

"Kızımın doğum günü için mezarına geldim"

Acılı anne Aysel Şahin ise kızının doğum gününü kutlamak için mezarına geldiğini söyleyerek, "Bu acının ne bir tarifi ne de bir ismi var. Benim kızımın bugün doğum günü. Kızım yaşasaydı bugün 26 yaşında olacaktı ve ben iki yıldan beri kızımı kara toprakta ziyaret ediyorum. Kızımla kurduğum hayallerin hepsi yarım kaldı. Eli kanlı bir katil kızımı bizden açmamış bir gonca gülken, hayatının baharında kopardı. Ben buradan Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Lütfen artık kadınlarımızın sesini duyun, bizim sesimizi duyun artık. Kadın cinayetlerine son verin artık. Ben kızımı kaybettim, kızımı kara toprağa verdim. Başka analar ağlamasın istiyorum. Benim 23 yaşında kızım üniversite son sınıfa mezuniyet elbisesi bile giyemeden öldürüldü" diye konuştu.

2,5 yıl önce öldürülen Feray Şahin, 26. yaş gününde mezarı başında anıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok Haber
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti Haber
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Maske takmayan vatandaş, özgüven dolu sözleriyle kendisini savundu
Maske takmayan vatandaş, özgüven dolu sözleriyle kendisini savundu
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı
Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir
Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Şeyma Subaşı Nuri Bilge Ceylan
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Esenyurt Beşiktaş
Şu an buradasınız: 2,5 yıl önce öldürülen Feray Şahin, 26. yaş gününde mezarı başında anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 22:15:39. #1.14#
title