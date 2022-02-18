2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı Van'ın İpekyolu ilçesinde 2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve onun erkek arkadaşı tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - 2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde 2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve onun erkek arkadaşı tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine "çocuğa fiziki şiddet" uygulandığının ihbar edilmesi üzerine İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, "Görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, şiddete maruz kaldığı tespit edilen 2,5 yaşındaki çocuk hastanede tedavi edilmiş, annesine ve annenin erkek arkadaşına adli işlem yapılmıştır. Çocuğun annesi 'Aile Yükümlülüğünün İhlali' suçundan, annenin erkek arkadaşı da 'Kötü Muamele, Eziyet ve Kasten Yaralama' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır. Şiddete maruz kalan çocuk Aile ve

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı yurda teslim edilmiştir" denildi.

2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - 3. Sayfa

112 Acil Çağrı, Hisarcık, İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Haberler

title