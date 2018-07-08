2, 5 Aydır Aşk Yaşayan İdil Fırat ve Mert Fırat Sözlendi
2,5 aydır birlikte olan Mert Fırat ve İdil Fırat, ailesi arasından düzenlenen isteme merasiminin ardından söz yüzüklerini takmıştı. Çiftin basından uzak gerçekleşen törenlerinden ilk görüntüler ortaya çıktı.
Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ile İdil Fırat, evliliğe giden yolda ilk adımı attı. Ağustos ayının ikinci haftası nikah masasına oturmayı planlayan çiftin, geçtiğimiz hafta İdil Fırat'ın ailesinin İstanbul'daki evinde sözlendiği ortaya çıkmıştı.
SEZEN AKSU YALNIZ BIRAKMADI
Çiftin basın mensuplarından uzakta gerçekleşen törenlerinden ilk fotoğraflar ortaya çıktı. Çiftin aile arasında düzenlenen kız isteme merasimine Sezen Aksu da katıldı.
SETTEN ÖNCE DÜĞÜN
Aşıkların Mert Fırat'ın başrolünü oynadığı, 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin seti başlamadan önce düğün yapmayı planladığı konuşuluyor.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, söz töreniyle alakalı bir paylaşım yapmadı.
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