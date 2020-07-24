1984'ün içinde mi yaşıyoruz? "Büyük Birader sizi gözetliyor!

"Büyük Birader sizi gözetliyor!" Son yıllarda sıklıkla atıfta bulunulan İngiliz edebiyatçı George Orwell'ın güncelliğini yitirmeyen "1984" kitabından alıntılanan bu cümle, yayınlandığı dönem insanlara korku saçan bir ifadeydi. Türkiye'de halen Can Yayınları'ndan çıkan başyapıt için editör Emrah Serdan, "Düşünce polisi dediğimiz şeyi ortaya çıkartan kitap" diyor.

Kaynak: DailyMotion.com