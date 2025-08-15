1977'de ''En İyi Film'' dalında Oscar adayı olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödülü almıştır?

1977 yılında 'En İyi Film' dalında Oscar ödülünü hangi film kazanmıştır? Bu yıl Oscar adayı olan filmler arasından hangisi ödülü kazanmayı başararak diğerlerini geride bırakmıştır?

Kim Milyoner Olmak İster? 2 Ağustos 2011 tarihinden beri ATV'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunulmaktadır. Peki, 1977'de 'En İyi Film' dalında Oscar adayı olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödülü almıştır? İşte cevabı...

1977'DE 'EN İYİ FİLM' DALINDA OSCAR ADAYI OLAN FİLMLERDEN HANGİSİ DİĞERLERİNİ GERİDE BIRAKIP ÖDÜLÜ ALMIŞTIR?

A) Rocky

B) Network

C) Bound for Glory

D) Taxi Driver

DOĞRU CEVAP: A şıkkıdır.

1977'de "En İyi Film" dalında Oscar'ı kazanan film, diğer adayları geride bırakarak ödülü alan Rocky olmuştur.

