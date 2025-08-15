1977'de ''En İyi Film'' dalında Oscar adayı olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödülü almıştır?
Peki, 1977'de 'En İyi Film' dalında Oscar adayı olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödülü almıştır? İşte cevabı...
A) Rocky
B) Network
C) Bound for Glory
D) Taxi Driver
DOĞRU CEVAP: A şıkkıdır.
