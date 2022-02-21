1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Geçiş ücretleri ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşım ile açılış tarihi ertelenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi hakkında "vatandaşlarımızın talebi üzerine" açılış tarihi ertelediğini açıkladı. 26 Şubat'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Geçiş ücretleri ne olacak? 1915 Çanakkale Köprüsü nerede? İşte detaylar…

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamalar ile planlandığından bir buçuk yıl erken tamamlanan ve 26 Şubat'ta açılmasını planladıkları 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini vatandaşların isteği üzerine ertelediklerini paylaştı. 1915 Çanakkale Köprüsü, vatandaşların talebi üzerine Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, 18 Mart'ta açılması planlandı.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

18 Mart'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretlerinin ne kadar olacağına henüz karar verilmedi. Ancak, önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE?

Temelleri 2017'de atılan 1915 Çanakkale köprüsü, Çanakkale ve Tekirdağ illerini birbirine bağlamaktadır. Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçelerini arasında bulunmaktadır.

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