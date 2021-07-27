1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3'üncü mega tabliye blok montajı tamamlandı (2)
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3'üncü mega tabliye blok montajı tamamlandı (2)

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3'üncü mega tabliye blok montajı tamamlandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Orhan Aktuğ - Haberler | Güncel

ÇALIŞMA SONA ERDİ, BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 3'üncü mega tabliye blok montajı, köprünün 2 kulesi arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığa yapıldı.

ÇALIŞMA SONA ERDİ, BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 3'üncü mega tabliye blok montajı, köprünün 2 kulesi arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığa yapıldı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından Çanakkale Boğazı; güneyden kuzeye saat 13.00'te, kuzeyden güneye ise saat 17.30'da transit gemi geçişlerine açıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Aktuğ

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3'üncü mega tabliye blok montajı tamamlandı (2) - Haberler
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