1907 Fenerbahçe Espor yeni sezonda mücadele edecek FUT kadrosunu duyurdu!
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1907 Fenerbahçe Espor yeni sezonda mücadele edecek FUT kadrosunu duyurdu!

1907 Fenerbahçe Espor yeni sezonda mücadele edecek FUT kadrosunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

1907 Fenerbahçe Espor'un yeni FUT kadrosu ile tanışın!

Başarılı Türk espor organizasyonu 1907 Fenerbahçe Espor yeni sezonda mücadele edecek FUT kadrosunu duyurdu. Başarılı organizasyon kadro haberinde yaptığı sözleşmenin 2022 yılının sonuna kadar süreceğini de belirtti.

1907 Fenerbahçe Espor kadrosunun takım koçluğuna ise Barkın Yıldızbayrak getirildi. Yeni kadrosu ile tüm taraftarlarını heyecanlandıran organizasyon, yakın bir zamanda Fenerbahçe Spor kulübünün de desteğini arkasına alarak daha da güçlenmişti.

FIFA Ultimate Team, yeni sezonunda yeni turnuvaları ve yeni heyecanları da beraberinde getiriyor. Bakalım yeni sezonda gerek yerli gerek yabancı turnuvalarda nasıl maçlar seyredeceğiz.

Kaynak: Playerbros

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