1907 Fenerbahçe Espor oyuncuları gidişatı yorumladı!

4 farklı oyun 4 farklı senaryo!

Çeşitli oyunlarda aldığı başarılarla gönüllerde taht kuran espor organizasyonu 1907 Fenerbahçe Espor oyuncuları gidişatı yorumladı.

Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden "4 farklı oyun 4 farklı yorum" konsepti ile gönderiyi paylaştı. NBA2K oyuncusu Tansu "Tansu28" Aksoy, PUBGM ekibinden Gizem "Mystery" Çoban, League of Legends kadrosundan Onurcan "Stillnumb" Başkurt ve Teamfight Tactics oyuncusu Arda "NYU" Yamaner takımın performansını değerlendirdiler. Biz de sizler için bu yorumları derledik.

Tansu "Tansu28" Aksoy (NBA 2K)

Başından beri üstün bir performans gösterdiğimiz 2K IES turnuvasında şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadık. Sıralamada birinci olarak play-off aşamasına kaldığımız, bu senenin en görkemli turnuvası European Major League'de de kupayı kaldırarak sezonu 14 Avrupa Şampiyonluğu ile tamamlamak istiyoruz.

Gizem "Mystery" Çoban (PUBGM)

Kadın takımları arasında en büyük desteği veren Fenerbahçe'De bulunmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu başarıyı stabilize etmek ve taraftarlarımızı mutlu etmek için antrenman ve turnuvalara girmeye devam ediyoruz. Takımca ilk hedefimiz PMCO'da oynamak ve ardından PUBGM tarihinde PMPL'de başarılı olan ilk kadın takımı olmak.

Onurcan "Stillnumb" Başkurt (League of Legends)

Şu an kendi potansiyelimizi lige yansıtamıyoruz. Ancak hatalarımızı kapatmak için hem takım olarak hem bireysel olarak çok çalışıyoruz. Ligin geri kalanında çalışmamızın karşılığını alacağımıza eminim.

Arda "NYU" Yamaner (Teamfight Tactics)

Rivals'ta favori takımlara karşı rahat birincilikle TFT Türkiye'nin ne kadar güçlü bir topluluk olduğunu bir kez daha gösterdik. Fenerbahçe taraftarları beklentilerini yüksek tutabilir, bundan sonra da gümbür gümbür deavam.

Playerbros ekibi olarak 1907 Fenerbahçe Espor'a başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros