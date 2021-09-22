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19 yaşındaki Merve, kalp krizinden öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
19 yaşındaki Merve, kalp krizinden öldü

HATAY'da, hayalini kurduğu hukuk fakültesini kazanan Sıdıka Merve Canlı (19), üniversite için İzmir'e gitmeye hazırlanırken kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi.

HATAY'da, hayalini kurduğu hukuk fakültesini kazanan Sıdıka Merve Canlı (19), üniversite için İzmir'e gitmeye hazırlanırken kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi.

Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde oturan Sıdıka Merve Canlı, hayali olan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Üniversite heyecanı yaşayıp, okul için hazırlıklarını sürdüren Canlı, dün akşam yakınının düğününe gitti. Canlı, düğünden dönünce de uyumak için odasına geçti. Sıdıka Merve Canlı'nın kardeşi, bu sabah uyandırmaya gittiği ablasının hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, ilk belirlemelere göre Canlı'nın kalp krizinden hayatını kaybettiğini tespit etti. Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi sonrası teslim alınan Sıdıka Merve Canlı'nın cenazesi, evlerinin önüne helallik istenmesinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.


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