19'UNCU MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ BAŞLADI - Haberler
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19'UNCU MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de 19'uncusu düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde, Türkmenistanlı şair Nurmuhammed Andalıp'ın aynı adlı eserinden operaya uyarlanan 'Danatar Ovezov' ile Ukraynalı besteci Yuliy Meyrus'un 'Leyli ve Mecnun' operasının uvertürü Türkiye'de ilk kez seslendirildi.

MERSİN'de 19'uncusu düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde, Türkmenistanlı şair Nurmuhammed Andalıp'ın aynı adlı eserinden operaya uyarlanan 'Danatar Ovezov' ile Ukraynalı besteci Yuliy Meyrus'un 'Leyli ve Mecnun' operasının uvertürü Türkiye'de ilk kez seslendirildi.

19'uncu Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserle başladı. Konsere, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ile davetliler katıldı.

Burada konuşan Selma Yağcı, müziğin sağlığa da iyi geldiğini belirterek, "Mersin halkı birçok güzelliğe yakışıyor diye biz de kollarımızı sıvadık. 19 senedir keyifle çalışıyoruz. Tek istediğimiz sizi mutlu etmek ve yaptığımız etkinliklerde salonu dolup taşırmanızdır" dedi.

Konuşmanın ardından festivalin '2021 Festival Sanat Ödülü', piyanist Doç. Ahad Asker'e, 'Festival Kent Ödülü' Kemal Rastgeldi'ye, 'Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü' de trompet sanatçısı Memet Çelik'e verildi.

Daha sonra başlayan konsere Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü eşlik ederken, Rustam Rahmedov'un yönetiminde Ceyla Ganiyeva solist olarak sahne aldı. Konserde, Türkmenistanlı şair Nurmuhammed Andalıp'ın aynı adlı eserinden operaya uyarlanan 'Danatar Ovezov' ile Ukraynalı besteci Yuliy Meyrus'un 'Leyli ve Mecnun' operasının uvertürü Türkiye'de ilk kez seslendirildi.

Konserde ayrıca, Ulvi Cemal Erkin'in 'Köçekçe', Kara Karaev'in 'Keman ve Orkestra İçin Konçerto' ve Ferit Tüzün'ün 'Esintiler' adlı eserleri yorumlanırken Astor Piazzolla'nın 100'üncü doğum yılı anısına "Oblivion" eseri de seslendirildi.

Festival, 2 Ekim Cumartesi günü Goran Bregoviç konseri ile son bulacak.

19'UNCU MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ BAŞLADI

19'UNCU MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ BAŞLADI

19'UNCU MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ BAŞLADI

19'UNCU MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ BAŞLADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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