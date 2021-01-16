19. Tudem Edebiyat Ödülleri için başvurular başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

19. Tudem Edebiyat Ödülleri için başvurular başladı

16.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:56
19. Tudem Edebiyat Ödülleri için başvurular başladı

Tudem Yayın Grubu tarafından düzenlenen "Tudem Edebiyat Ödülleri"nin başvuruları başladı.

Tudem Yayın Grubu tarafından düzenlenen "Tudem Edebiyat Ödülleri"nin başvuruları başladı.

Tudem'den yapılan açıklamaya göre, çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla 2003 yılından bu yana sunulan Tudem Edebiyat Ödülleri, 19. yılında çocuk edebiyatı alanında resimli kitap dalında verilecek.

Ödüllerin 2021 seçici kurulunda Ayla Çınaroğlu, M. Korkut Öztekin, Nazlı Gürkaş, Tülin Kozikoğlu ve Zeynep Özatalay yer alıyor.

Yarışmada, birincilere 10 bin lira, ikincilere 7 bin 500 lira, üçüncülere ise 5 bin lira ödülün yanı sıra, İzmirli heykeltıraş Ozan Ünal tarafından tasarlanan ödül heykelleri takdim edilecek.

Yarışmaya, 1 Kasım'a kadar başvurulabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Donald Trump Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Demet Akalın Jennifer Lopez Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal İsmail Kartal Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Silah Ankara Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 19. Tudem Edebiyat Ödülleri için başvurular başladı - Haberler Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 12:56:31. #1.14#
title