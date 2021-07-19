19 Temmuz Pazartesi hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 19 Temmuz 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

19 TEMMUZ PAZARTESİ 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile zamanla iç kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

ÇANAKKALE °C, 30°C

İSTANBUL °C, 32°C

KIRKLARELİ °C, 35°C

KOCAELİ °C, 35°C

İZMİR °C, 32°C

KÜTAHYA °C, 36°C

MANİSA °C, 35°C

MUĞLA °C, 32°C

ADANA °C, 36°C

ANTALYA °C, 32°C

HATAY °C, 34°C

ISPARTA °C, 33°C

ANKARA °C, 40°C

ESKİŞEHİR °C, 38°C

KONYA °C, 38°C

SİVAS °C, 37°C

BOLU °C, 36°C

DÜZCE °C, 37°C

SİNOP °C, 30°C

ZONGULDAK °C, 30°C

AMASYA °C, 42°C

BAYBURT °C, 36°C

SAMSUN °C, 30°C

TRABZON °C, 30°C

ERZURUM °C, 33°C

KARS °C, 32°C

MALATYA °C, 41°C

VAN °C, 31°C

ADIYAMAN °C, 42°C

DİYARBAKIR °C, 43°C

GAZİANTEP °C, 40°C

SİİRT °C, 42°C

19 TEMMUZ PAZARTESİ 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

19 TEMMUZ PAZARTESİ 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklenmektedir.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

19 TEMMUZ PAZARTESİ 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece azalacak.

RÜZGAR: Güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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