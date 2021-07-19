19 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol Transfer
04:00 Spor Artı
05:00 Transfer Gündemi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:35 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
13:00 Spor Bülteni
13:45 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol Transfer
23:00 Transfer Gündemi
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com