19 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı 19 Temmuz 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:45 Galip Derviş 01:00 Çatı Katı Aşk 02:00 Galip Derviş 03:00 Adı Efsane 03:30 Müzik Arası 04:30 Akasya Durağı 05:30 Akasya Durağı 07:00 Küçük Ağa 09:45 Magazin D Cumartesi 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Çatı Katı Aşk 13:00 Recep İvedik 3 15:00 Çatı Katı Aşk 16:45 Doktor Civanım 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Doktor Civanım 20:00 Eyvah Eyvah 22:00 Çok Güzel Hareketler 2 22:15 Atlantic Rim: Diriliş 23:45 Atlantic Rim: Diriliş 23:45 Çok Akustik Kaynak: InterSinema.com