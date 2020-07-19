19 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı
19 Temmuz 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 Galip Derviş
01:00 Çatı Katı Aşk
02:00 Galip Derviş
03:00 Adı Efsane
03:30 Müzik Arası
04:30 Akasya Durağı
05:30 Akasya Durağı
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Çatı Katı Aşk
13:00 Recep İvedik 3
15:00 Çatı Katı Aşk
16:45 Doktor Civanım
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Doktor Civanım
20:00 Eyvah Eyvah
22:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:15 Atlantic Rim: Diriliş
23:45 Atlantic Rim: Diriliş
23:45 Çok Akustik
Kaynak: InterSinema.com