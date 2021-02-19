19 Şubat Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? 19 Şubat Doya Doya Moda'ya kim veda etti? 19 Şubat Doya Doya Moda Puan Durumu!

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyor. Ünlü manken Ivana Sert'in jüri olarak katıldığı 19 Şubat Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda Puan Durumu! 19 Şubat Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı?

Birbirinden tarz 6 kadın ve 6 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da bir hafta daha bitti. İkili takım olarak yarışan kadınlar ve erkekler diğer 5 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele etti! Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 19 Şubat Doya Doya Moda'da kim elendi? 19 Şubat Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 19 Şubat Doya Doya Moda Puan Durumu!

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 19 Şubat 2021 Cuma günü elenen isim ve haftanın birincisi belli oldu!Bu hafta yarışmaya veda etti.

DOYA DOYA MODA'DA KİM BİRİNCİ OLDU, KOLYEYİ VE SAATİ KİM ALDI?

Doya Doya Moda 19 Şubat 2021 Cuma günü elenen isim ve haftanın birincisi belli oldu! Bütün hafta hazırladıkları kombinler ve sergiledikleri kombinlerle kızlarda haftanın birincisi Rabia oldu. Rabia ayrıca kolyenin de sahibi oldu! Erkeklerde ise haftanın birincisi Adnan oldu. Adnan ayrıca saatin de sahibi oldu!

19 ŞUBAT DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU:

Birben: 27

Özde: 26

Ceren: 27

Rabia: 26

Tuğçe: 17

Elif: 27

Adnan: 30

Ali Nail: 30

Mehmet: 29

Arif: 30

Batıcan: 28

Meriç: 27