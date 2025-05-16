2025 resmi tatil takvimine göre 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla "19 Mayıs'ta aile hekimleri açık mı?" sorusu bu yıl daha da önem kazandı. Resmi tatil nedeniyle devlet kurumlarının büyük çoğunluğu kapalı olurken, aile sağlığı merkezlerinin durumu da gündeme taşınıyor. "19 Mayıs'ta aile hekimleri açık mı?" sorusunun cevabı, bu hizmetlerden yararlanmak isteyen milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Peki, 19 Mayıs'ta Aile hekimleri açık mı? 19 Mayıs aile hekimleri çalışıyor mu 2025?

19 MAYIS'TA AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI?

2025 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatil statüsünde olduğu için aile hekimleri görev yapmayacak.

19 MAYIS AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU 2025?

Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimler ve sağlık personeli, resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir. Bu nedenle vatandaşların rapor, ilaç yazdırma veya rutin kontrol gibi işlemlerini 19 Mayıs'tan önce yapmaları önerilir. Aksi halde hizmet alınması mümkün olmayacaktır.

19 MAYIS PAZARTESİ AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI, KAPALI MI?

MHRS ve e-Nabız gibi dijital sağlık platformları üzerinden aile hekiminizin tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilir, sistem üzerinden güncel bilgiye ulaşabilirsiniz. Yine de bu sistemler üzerinden 19 Mayıs günü için randevu alınamayacağını belirtmek gerekir.

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