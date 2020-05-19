19 Mayıs Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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19 Mayıs Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler olacak.

19 Mayıs Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
19.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:02

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 19.05.2020 13:00 - 19.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah YENİÇERİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2472453) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2472453)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 19.05.2020 11:00 - 19.05.2020 12:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah RAMİ KIŞLA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2472414) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 19.05.2020 05:00 - 19.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3015., 3016., 3017., 3018., 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3078., 3079., 3080., 3081., 3082., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3089., 3090., 3091., 3093., 3094., 3095., 3097., 3102., ADNAN MENDERES sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2474394) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2474394)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 19.05.2020 15:00 - 19.05.2020 17:50 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ALAÇAM, ALEM, ALPEREN 1, ALTIN 1, ARMAĞAN 1, ARSLAN 1, AYAZMA, BADEM 2, BALABAN, BATUHAN, BAĞDATLI, BAŞAK 1, BEGONYA 2, BERKAY 1, BERKEHAN, BEYKENT, BURÇAK, CENGİZHAN, CENNET 1, CEYLAN 1, DİKMEN 1, DİLAVER 1, ERTUĞRULGAZİ, EZGİ 1, FINDIKLIK, FİDE, GENÇLİK, GÖKÇE 1, HİLAL 2, KANDİL 1, KARAHANOĞLU, KUMRU, KURT, KURTULUŞ 1, KÖKSAL 1, KÜLTÜR 1, KÜME EVLER CAMİİ, MELİH, MERCAN 1, MERVE 1, MÜJDE, MİLLİ ŞAİR, NAMIK KEMAL 2, NAZLI 1, OZAN 1, PALMİYE 1, RESSAM HİDAYET ÖZCAN, RÜYA 1, SAVAŞ, SELDA, TAHSİN ALTIN KAYNAK, TUNA, TURKUAZ 1, UMUT 1, UĞURLU, YAKUT 1, YAVUZ, YEŞİL, YILDIRIM BEYAZIT 1, YUNUS EMRE 1, ZEKİ MÜREN 1, ZERRE, ZEYTİNLİK, ÜST, İNCİ 2, İNCİR sk bölgesinde, (2474411) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 19.05.2020 10:00 - 19.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2460718) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2460718)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 19.05.2020 01:00 - 19.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk/ MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, FATİH, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, OKUL, YAKUT, ZÜMRÜT sk/ MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, YILMAZ sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2471556) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2471556)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 19.05.2020 05:00 - 19.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 296. sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1392/2., 1393/1., 1395., 1395/1., 1395/2., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1398/1., 1398/2., 1399., 1407., 1407/1., 1407/2., ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2472628) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2472628)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 19.05.2020 05:30 - 19.05.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI, 1.AYAZMA, 1.AYDIN, 1.CAN, 1.CANAN, 1.CEVİZ, 1.CEYLAN, 1.DERYA, 1.DİLEK, 1.ERAY, 1.GONCA, 1.KAHRAMAN, 1.KALE, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 1.MARTI, 1.NİLÜFER, 1.PINAR, 1.TOMURCUK, 1.ÇELİK, 1.ŞEBNEM, 10.GÜL, 2.BÜLBÜL, 2.KARDELEN, 2.KAYNAK, 2.SERÇE, 2.ÇAYIR, 2.ŞEN, 3.BAHÇE, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, 3.YAKUT, 3.ZAMBAK, 4.ÇİMEN, 5.SÜMBÜL, ALANCIK, ALTKÜME, AVŞA, BENTLER, BORA, BURGAZ YOLU, BİRLEŞİK, CUMHURİYET, DARI, DEMET, DEMİR, EBRU, FİDAN, GÖKNAR ÇIKMAZI, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, HAYAL, HAYAT, ILGIN, KABAN, KADİFE, KARACA, KARLI, KEMER BOYU YOLU, KILINCI GÖL, KIVRIM, KUMLUGEÇİT, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI YOLU, LALEZAR, LAVANTA, MELİSA, MEMBA, MISIR, MİS, NAKIŞ, OKURLAR, ORMAN, OVA, OVACIK, PANAYIR ÇAYIRI, PIRLANTA, PLATO, PİRAMİT, RABİA, RUMELİ, SERA, SOYDAN, SÜVARİ, TAN, TURKUAZ, TÜLAY, YOLCU, YUMAK, YÜCEL, ZAKKUM, ÇALIŞKAN, ÇAMLICA, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI, ÇIKMAZ, ÜSTKÜME, İRİS, İSTANBUL, ŞİFA sk/ MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.GÜNBATIMI, 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.KEKİK, 1.KUMRU, 1.LEYLAK, 1.SEVİNÇ, 1.ÇAKMAK, 1.ÇAMLIK, 2.ATMACA, 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, 2.FİLİZ, 2.KESTANE, 2.KÜLTÜR, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, 4.NEŞE, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, AHİ, ATA, AY, AYHAN, AYIŞIĞI, BAHÇEKÖY, CENDERE YOLU, DELEN, DERE, DEVRİM, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, ESİNTİ, FATİH, FIRIN, FISTIK, GÜNER, HAMİDİYE, IŞIK, KARTAL, KEREM, KUBİLAY, KÜMBET, LADİN, MANOLYA, OKUL, PAPATYA, TARÇIN, TEVFİK EFENDİ, YAKUT, YAPRAK, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇAPA, ÇATAL ÇİFTLİK, ÇINAR, ÇİL bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2472630) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2472630)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 19.05.2020 11:00 - 19.05.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah TOPÇUBAŞI ESATAĞA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2472455) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 19.05.2020 10:00 - 19.05.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAHÇE, BEGONYA, HEDEF, NECATİBEY, SALİHPAŞA, SANAYİ, TUNA, UYSALLAR, YÜKSEK, ŞEHİT NECMETTİN BAYHATUN, ŞİRİNLER sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2472470) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 19.05.2020 15:00 - 19.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 321., 322., 323, 331., 332., AKTEPE, BEYTEPE, BOZTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, YEŞİLTEPE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2474426) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 19.05.2020 05:00 - 19.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468948) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2468948)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 19.05.2020 05:00 - 19.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DEFNE, ARIKÖY ERGUVAN, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY MENEKŞE, ARIKÖY MEŞE, ARIKÖY SERVİ, ARIKÖY SUSAM, ARIKÖY YASEMİN, GÜMÜŞSUYU, MANOLYA/, TAŞKIŞLA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2473399) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 19.05.2020 09:00 - 19.05.2020 10:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU, YEDİKULE ÇIRPICI YOL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2472399) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2472399)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 19.05.2020 09:00 - 19.05.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU, HACI EMİN AĞA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2472451) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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