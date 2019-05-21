19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda Mezuniyet Töreni

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, polislik eğitimini tamamlayan mezunlara "FETÖ belasından bu teşkilat çok çekti. Bizler dahil olmak üzere bunun acısını biliyoruz. Sizlere temizlenmiş bir teşkilat emanet ediyoruz. Bundan sonra sizler bu teşkilata bu tür şeyleri sokmayacaksınız. Mücadele edeceksiniz." diye seslendi.

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda (PMYO) mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun bahçesindeki törende 2 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan 150'si kadın 345 öğrenci mezun olarak polisliğe adım attı.

Vali Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmasında, polisliğin kutsal mesleklerden biri olduğunu dile getirerek, "Mesleğin sırrı şudur; işini seveceksin, insanları seveceksin. İnsanları sevdiğiniz zaman gerçekten işinizin çok kolay olduğunu göreceksiniz. İşiniz tabii suçu ve suçluyu kovalamak, o anlamda gücünüzü devletten ve kanundan alacaksınız." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, polislere tavsiyelerde bulunarak, görev yerlerinde başarılar diledi.

Emniyetin her biriminin önemli olduğunu vurgulayan Çakıcı, "Her çalıştığın yere sen bir şeyler katarsın, kendini yetiştirirsin. İleride hepsi sizlere lazım olacak. Büyük bir kazanım elde edersiniz. Bu meslek zorlu ve fedakarlık isteyen meslek. Vatanın bütünlüğünü korumak isterken, terör ile mücadele ederken PKK'sı, DEAŞ'ı, FETÖ'sü, hepsiyle mücadele ederken bu sorumluluk omuzlarınızda olacak." ifadelerini kullandı.

FETÖ uyarısı

Mezunlara "Emirleri sadece amirlerinizden alın." diye seslenen Çakıcı, şöyle devam etti:

"Kanunlarımızdan, adaletten, doğruluktan, dürüstlükten ayrılmayın. Başkalarından emir almayın. Sadece kendi amirlerinize itaat edin. Bunun niye altını çiziyoruz; FETÖ belasından bu teşkilat çok çekti. Bizler dahil olmak üzere bunun acısını biliyoruz. Sizlere temizlenmiş bir teşkilat emanet ediyoruz. Bundan sonra sizler bu teşkilata bu tür şeyleri sokmayacaksınız. Mücadele edeceksiniz. O kutsal mesleği başarı ile taşıyacağınıza eminim."

Polis Akademisi Kriminalistik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ali Tekiner de "Emirleri sadece yetkili amirlerden alan polisler olacağınıza ve bu doğrultuda görev yapan polisler olacağınıza şüphe duymamaktayız. Zorlu bir eğitimi tamamladınız. Sizden beklentimiz sadece aziz milletimizin polisleri olmanızdır." şeklinde konuştu.

19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin de polislere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından dereceye giren mezunlara hediyeler verildi. Daha sonra mezunlar yemin edip, kep fırlattı.

Törene, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ile davetliler ve mezun polis adaylarının aileleri katıldı.

Kaynak: AA