19 Mayıs İstanbul Boğazı'nda ışık gösterileriyle kutlandı
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19 Mayıs İstanbul Boğazı'nda ışık gösterileriyle kutlandı

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında hologram ve ışık gösterileri düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında hologram ve ışık gösterileri düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Sarayburnu sahilinde hologram perde üzerine sanatçı Cemal Akyıldız'a ait Atatürk gravürleri yansıtıldı. Salacak ve Beylerbeyi sahillerinde ise ışık gösterileri yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da Galata Kulesine çeşitli görseller yansıtıldı.

Gösteriler, vatandaşlar ve turistler tarafından da ilgiyle takip edildi.

Ayrıca İBB tarafından Kuruçeşme'de Ceza, Can Bonomo ve Ayben'in sahne aldığı çevrim içi konser düzenlendi.

Konser etkinliğine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye bürokratları ve İBB Spor Kulübünün sporcuları eşlik etti.

Çevrim içi konser öncesinde İstanbul Boğazı üzerine kurulan platform üzerinden kısa bir ışık ve ses gösterisi düzenlendi.

19 Mayıs İstanbul Boğazı'nda ışık gösterileriyle kutlandı
19 Mayıs İstanbul Boğazı'nda ışık gösterileriyle kutlandı
19 Mayıs İstanbul Boğazı'nda ışık gösterileriyle kutlandı
19 Mayıs İstanbul Boğazı'nda ışık gösterileriyle kutlandı
19 Mayıs İstanbul Boğazı'nda ışık gösterileriyle kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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