19 Mayıs Çorlu'da renkli görüntülere sahne oldu
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19 Mayıs Çorlu'da renkli görüntülere sahne oldu

19 Mayıs Çorlu'da renkli görüntülere sahne oldu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çorlu'da gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Çorlu'da renkli görüntülere sahne oldu
19.05.2020 19:35 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:35

19 Mayıs Çorlu'da renkli görüntülere sahne oldu

TEKİRDAĞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çorlu'da gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle kutlandı. Belediye başkanı Ahmet Sarıkurt'un üstü açık otobüsle şehir turu atarak vatandaşları selamladığı etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Bayram Havasını Yansıtan Şehir Turu Otobüsü

Çorlu'daki törenlerde motosiklet grubu öncülüğünde ve üstü açık şehir turu otobüsü eşliğinde oluşturulan kortej ile Çorlu halkının bayramı kutlandı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bayram coşkusunu yansıtan rengarenk otobüsten vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Oluşturulan rota ile tüm Çorlu'yu dolaşan Başkan Sarıkurt'un yanı sıra otobüsten vatandaşları selamlayan Coşkun Çelik Bandosu da eğlenceli konseriyle bayram kutlamasına renk kattı.

Sokaklar Müziklerle Yankılandı

11 ses yayın aracı saat 13.00 itibarıyla tüm cadde ve sokaklarda bayram coşkusuna renk katacak şarkılar çalarak, pandemi sebebiyle evlerinde kalan Çorlu halkına milli mücadele duygusu yaşattı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Havuzlar Mahallesi'nde ve Kırkova Caddesi'nde gerçekleştirilen bando konseri, dinleyicilerin keyifli zaman geçirmesini sağladı. Sokaklarda yankılanan müzik sesleri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA

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