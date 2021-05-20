19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Giresun'da kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Giresun'da kutlandı.

Giresun Valiliği'nce jandarma ve polis ekiplerinden oluşturulan konvoy kent genelinde sirenler çalarak tur attı. Vatandaşlar evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden bayraklarla ekipleri selamladı.

Saatler 19.19'u gösterdiğinde evlerinin balkonuna çıkan kent sakinleri, belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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