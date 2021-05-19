19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde akşam saatlerinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla fener alayı düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde akşam saatlerinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla fener alayı düzenlendi. Saat 19.19'da KKTC genelindeki tüm camilerden İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ruhluel