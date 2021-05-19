19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı düzenlendi
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

Anadolu Ajansı / Ali Ruhluel - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde akşam saatlerinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla fener alayı düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde akşam saatlerinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla fener alayı düzenlendi. Saat 19.19'da KKTC genelindeki tüm camilerden İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı düzenlendi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı düzenlendi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı düzenlendi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ruhluel

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